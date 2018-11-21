В Краснодаре с начала года построили 309 новых пожарных гидрантов

С 1 ноября специалисты управления гражданской защиты, «Службы спасения», внутригородских округов по поручению мэра Евгения Первышова обследовали на территории 205 дачных товариществ и 29 сельских населенных пунктов более 600 пожарных гидрантов, водонапорные башни, водоемы, каналы.

«По статистике, именно осенью и зимой, в отопительный сезон на территориях садоводческих товариществ, в сельских населенных пунктах чаще происходят пожары, а это — всегда трагедия. От того, есть ли поблизости пожарный гидрант, в рабочем ли он состоянии, зависит скорость тушения пожара и человеческие жизни. Контроль за состоянием противопожарного водоснабжения нужно вести системно и постоянно. Кроме этого, добиваться строительства новых гидрантов там, где их недостаточно», — сказал Евгений Первышов.

Как рассказал начальник управления гражданской защиты Василий Крамаренко, в течение 20 дней с 1 ноября в станицах, поселках, хуторах специалисты проверили 601 пожарный гидрант, выявили 47 неисправных. Для их починки направили предписания обслуживающим организациям, каждый адрес поставили на контроль.

Обследовали 205 дачных товариществ, на их территории проверили 58 пожарных гидрантов, 17 водонапорных башен, 11 пожарных водоемов, четыре подъезда к реке Кубань.

Муниципальная «Служба спасения» и краевые пожарные службы в октябре и ноябре проверили все 2 тыс. 938 пожарных гидрантов города. В результате обнаружили 196 неисправных, предписания по ним также направили в эксплуатирующие организации.

С начала года на территории Краснодара специалисты отремонтировали и провели техническое обслуживание 665 гидрантов. Построены и оборудованы 309 новых гидрантов, сообщает пресс-служба мэрии.

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