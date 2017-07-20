В Краснодаре с начала года против застройщиков возбудили 25 уголовных дел

Такие данные за первое полугодие озвучил начальник управления МВД России по Краснодару Дмитрий Остапенко на заседании гордумы.

Он сообщил, что в настоящее время возбуждено 25 уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков. Следователи выясняют, на какие цели тратились деньги дольщиков, на имущество и счета руководителей и владельцев строительных компаний накладывают аресты.

По словам Остапенко, основная проблема в Краснодаре — квартирные кражи и дистанционные мошенничества, количество которых растет. Правоохранители разработали план мер по борьбе с этими преступлениями, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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