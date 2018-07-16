В Краснодаре с начала года сократилось число убийств и разбоев

16 июля в 18:15

Об итогах работы городской полиции за полгода 16 июля депутатам гордумы рассказал начальник УМВД РФ по Краснодару Дмитрий Остапенко. В работе заседания принял участие глава Краснодара Евгений Первышов.

Депутаты положительно оценили работу УВД в первом полугодии 2018 года.

«В том, что Краснодар — один из самых безопасных городов России, во многом заслуга городской полиции. Вместе нам удается стабилизировать негативные процессы. При этом задач еще достаточно много, в том числе необходимо продолжать усиленно работать над вопросами улучшения организации дорожного движения в краевом центре», — сказал Евгений Первышов.

Как отметил Дмитрий Остапенко, в первом полугодии рассмотрено 255,5 тыс. заявлений и обращений граждан, зарегистрировали более 8,3 тыс. преступлений.

По словам начальника УВД, по-прежнему проблемой остаются имущественные преступления — каждое 27-е зарегистрированное преступление — квартирная кража, каждое шестое — мошенничество.

Также глава городского УВД отметил, что за полгода в Краснодаре сократилось число умышленных убийств, покушений на убийство, разбойных нападений, угонов.

На особом контроле городской полиции остаются преступления в сфере строительства, защита прав обманутых дольщиков. На данный момент возбуждено несколько уголовных дел против недобросовестных застройщиков.

Вопросы миграционного контроля также в центре внимания городской полиции. Зарегистрировано более 1 тыс. 300 правонарушений, заведено 75 уголовных дел за незаконную регистрацию иностранцев, 1,5 тыс. человек принудительно сняты с миграционного учета.

В итоге депутаты признали работу городского УВД в первом полугодии 2018 года удовлетворительной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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