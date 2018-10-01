В Краснодаре с начала года украли более 700 люков с колодцев коммуникаций

Ситуацию с хищением крышек люков с улиц города обсудили 1 октября на аппаратном совещании в администрации Краснодара. Его провел мэр Евгений Первышов.

Глава краевого центра потребовал усилить совместную работу с полицией по каждому факту пропажи.

«Каждый открытый люк в городе — это потенциальная угроза для жизни и здоровья горожан. Хищения приняли массовый характер — больше 700 случаев с начала года. Совместно с полицией нам нужно обеспечить неотвратимость наказания за такого рода преступления. Тем более что реальные уголовные сроки за хищение люков есть. По каждому факту необходимо сразу же передавать информацию в полицию для расследования, все ресурсоснабжающие организации этот вопрос должны держать на постоянном контроле», — сказал Евгений Первышов.

По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, с начала года количество украденных люков на тепловых сетях АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» составило 237 штук. «Краснодар Водоканал» лишился 164 люков на сетях водоснабжения и 206 на сетях канализации.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства зафиксировал 133 случая хищения решеток ливневой канализации.

Начальник отдела охраны общественного порядка УМВД по Краснодару Сергей Гришко рассказал, что с начала года в полицию поступило 37 заявлений по фактам хищения люков. Следователи отработали места приема-сдачи металлолома. В результате задержаны 11 граждан, четверо из которых привлечены к уголовной ответственности. По одному из дел вынесли приговор — год лишения свободы.

Сергей Гришко отметил, что работу в этом направлении усилят, в том числе с помощью городской системы видеонаблюдения.

Глава города назвал вопиющими случаи, когда в течение ночи украли все люки коммуникаций на целых улицах — одним из таких примеров стала Уссурийская.

Евгений Первышов призвал горожан помочь в борьбе с воровством крышек колодцев и сообщать о каждом факте их пропажи. Свидетелей кражи просят передавать информацию в администрацию города через интернет-приемную, в полицию или по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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