В Краснодаре с начала года в два раза сократили выдачу разрешений на строительство

Об этом сообщил мэр Евгений Первышов на заседании краевого совета безопасности, которое провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Ситуация с обманутыми дольщиками на территории края по-прежнему непростая. Нам нужно выработать комплекс мер, чтобы решить две задачи: достроить проблемные объекты, доставшиеся в наследство от прошлых лет, и закрыть рынок для недобросовестных и ненадежных застройщиков», — сказал губернатор.

Из 1 тыс. 119 многоквартирных домов, которые возводят на Кубани с участием дольщиков, 35% строят с нарушениями обязательств застройщиков перед покупателями квартир.

Первышов рассказал о том, какая работа ведется с проблемными объектами дольщиков в Краснодаре, и что делают для того, чтобы их в дальнейшем не возникало.

С этого года выдачу разрешений на строительство в городе рассматривает специально созданная комиссия. Она проверяет документацию, которую предоставляют застройщики. По словам мэра, она не должна быть аффилированной с другими компаниями, которые уже допускали нарушения обязательств перед дольщиками, в том числе — срыв сроков строительства, остановку объектов.

«В результате у нас на 50% сократилась выдача разрешений на строительство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нестабильным, неизвестным компаниям, тем, в числе учредителей которых есть лица, связанные с проблемными стройками, разрешения на строительства не выдают. Мы продолжаем анализировать разрешения на строительство, выданные в прежние годы. Те, по которым, в частности, не были учтены необходимые параметры, и там, где строительство не началось, — оспариваем и отзываем разрешения. Сейчас в общей сложности отозвали разрешения на строительство около 1 млн кв. м.», — сказал глава Краснодара.

Он отметил, что по решению вопросов обманутых дольщиков выстроено четкое взаимодействие с правоохранительными органами, городской и краевой прокуратурой. На совместных совещаниях детально разбирают ситуацию по каждому проблемному дому, а также по тем стройкам, которые находятся в зоне риска.

«С начала года в Краснодаре завершили строительство 17 проблемных домов с большой просрочкой ввода в эксплуатацию. Это около 3 тыс. квартир. Планируем, что еще пять объектов будут введены до конца года», — уточнил Первышов.

По его словам, городские власти держат на контроле ситуацию по всем проблемным домам. Наиболее сложная ситуация там, где были возбуждены уголовные дела и идут судебные разбирательства, наложен арест на имущество. Пока не вынесено решение суда, вести какие-либо работы по достройке остановленных объектов невозможно. Среди наиболее проблемных объектов — ЖК «Анит-Сити» и «Мультиплекс «Кино»».

Первышов добавил, что приняты ограничения по целым микрорайонам, где в результате активного жилищного строительства наблюдается недостаток социальной и транспортной инфраструктуры. Сейчас введен и продолжает действовать «мораторий» на новое многоквартирное жилищное строительство в микрорайонах Гидростроителей и Юбилейном, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Вениамин Кондратьев предложил создать спецподразделение для расследований в сфере жилищного строительства.

Ранее мэр Евгений Первышов заявил, что выдавать разрешения на строительство начнут после решения социальных проблем.

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