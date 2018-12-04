В Краснодаре с начала года за грубое отношение к пассажирам уволили шестерых водителей

04 декабря в 19:26

Об этом сообщили на круглом столе по проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

На вопросы граждан ответили сотрудники мэрии, ГИБДД, регионального отделения фонда социального страхования РФ, Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, Центра занятости населения, КТТУ.

Инвалид 2-й группы Мария Сорокоумова подняла тему, касающуюся грубости водителей общественного транспорта, отказов от перевозки льготников.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Анфиногенов отметил, что с начала года за это к дисциплинарной ответственности водителей общественного транспорта привлекли 147 раз, шестерых водителей уволили. Анфиногенов призвал горожан в случае грубого отношения водителей звонить по телефону горячей линии 218-99-18, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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