В Краснодаре с начала лета произошло 147 аварийных отключений электроэнергии

Их причинами стали повреждения кабельных и воздушных линий, трансформаторных подстанций из-за жары.

На заседании городской думы парламентарии заслушали информацию представителей филиала АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» и ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети по поводу ситуации с частыми отключениями электроэнергии. В работе заседания принял участие мэр Евгений Первышов.

«Электросетевые компании выдают технические условия, это не бесплатная услуга — есть плата за подключение. Кроме того, все жители и предприятия платят за потребленную электроэнергию. Соответственно задача энергетиков — предоставить качественную услугу, этого сейчас нет», — сказала председатель городской думы Вера Галушко.

По ее словам, необходимо детально разобраться в инвестиционных программах предприятий — насколько они актуальны и действительно ли их реализация поможет решить проблемы электроснабжения Краснодара в периоды пиковых нагрузок — летом и зимой.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый рассказал, что с 1 июня по 16 июля в Краснодаре произошло 147 аварийных отключений электроэнергии.

На заседании подняли вопрос о недостаточном количестве ремонтных бригад энергетиков и неудовлетворительной работе кол-центров, в которых горожане могли бы получать информацию.

Также подчеркнули, что необходима реконструкция многих участков электросетей и подстанций. И эту работу необходимо выстроить так, чтобы она была прозрачна и понятна жителям — так как сейчас видимых улучшений ситуации с электроснабжением нет. Парламентарии отметили отсутствие согласованных действий между специалистами разных энергоснабжающих организаций.

«Отключения электроэнергии в разных районах Краснодара — большая проблема для города и горожан. В вашей зоне ответственности — надежность электроснабжения потребителей. Люди сидят без света в 40-градусную жару. А сетевые компании перекладывают ответственность друг на друга, хотя обязаны строить более мощные кабельные линии, новые питающие центры. Компании не должны устраняться от этой проблемы. Им в обязательном порядке надо предоставлять исчерпывающую информацию о той или иной аварийной ситуации, выезжать на место, общаться с горожанами», — цитирует Первышова пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в крае 12-13 июля из-за жары произошло 12 массовых отключений света.

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