В Краснодаре с третьего этажа сорвался мужчина

Инцидент произошел в сентябре на улице Героев Разведчиков.

Момент падения мужчины сняли на видео очевидцы и выложили запись в социальные сети. На кадрах видно, как мужчина с общего балкона пытается перелезть в открытое окно квартиры. В какой-то момент он срывается и падает вниз.

В комментариях очевидцы написали, что мужчина был пьян, он пришел в гости к знакомым, но те не пустили его в квартиру, тогда гость попытался попасть внутрь через окно.

При падении мужчина получил травмы, ему вызвали скорую помощь.

Публикация от Жесть Краснодара и Края (@ghestkrd) Сен 14 2017 в 7:18 PDT

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