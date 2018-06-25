В Краснодаре с улицы Зиповской организуют постоянный поворот на Ростовское шоссе

С 1 июля на пересечении Ростовского шоссе и Зиповской дорожное движение организуют по новой схеме.

«Крайняя правая полоса будет предназначена для постоянного поворота направо. По средней и крайней левой полосам регулируемое движение будет осуществляться налево — на Ростовское шоссе в сторону улицы Офицерской. Такое изменение позволит увеличить пропускную способность перекрестка улиц Зиповской и Ростовское шоссе и снизить на нем заторовые ситуации», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Дорожные знаки в соответствии с новой схемой проезда перекрестка установят к 1 июля. Городской департамент транспорта призвал водителей транспортных средств быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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