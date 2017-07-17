В Краснодаре сдали первую очередь ЖК «Победа»

Так называется новый современный жилой комплекс, жители которого в июле отметили новоселье. Со сцены их поздравляли артисты, владельцам квартир дарили электронику и бытовую технику. Праздник прошел прямо во дворе многоэтажки.

Там уже есть детские и спортивные площадки, просторная парковка. Места на ней хватит всем. Дом возвела компания «КСК-Инвест». Она является одним из самых популярных застройщиков Краснодара.

«Спасибо огромное, что выразили нам такое высокое доверие, что приобрели у нас квартиры, что выбрали нас в качестве застройщика», — сказал директор компании «КСК-Инвест» Руслан Дьяченко.

«Наш проект уникален. Это качественное комфортное жилье для всех. И, конечно же, мы ставим высокие планки и цели, идем к новым свершениям и победам», — считает руководитель отдела продаж компании Елена Немудрова.

Дом первой очереди жилого комплекса построен с использованием современных материалов и технологий: бесшумные лифты, охраняемая территория, все коммуникации и большой выбор планировок квартир. Жильцы также отмечают особенный ландшафтный дизайн и развитую инфраструктуру. Рядом торговые центры и гипермаркеты, строится школа, будет детский сад.

— Понравился нам этот жилой комплекс. План здесь очень хороший. Качество стройки добротное.

— Надежность, качество материалов, срок сдачи дома, отзывы. Будут магазины рядом, салоны красоты, все вблизи.

Сейчас ведется строительство второй очереди жилого комплекса. Получить подробную информацию можно в офисах компании и на официальном сайте, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Вернуться на ленту

Источник