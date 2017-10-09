В Краснодаре сдали первую очередь ЖК «Седьмой континент»

Его возводит компания «АлМакс». Три 25-этажных дома, построенные по самым современным стандартам качества и комфорта, ждут новоселов.

«»Седьмой континент» — это наш флагманский проект, который был задуман, а теперь уже реализован как жилой комплекс бизнес-класса. Это очень качественное жилье с продуманной территорией, с архитектурным дизайном подъездов, озеленением, с витражным остеклением, грамотным зонированием территории. Все это рассчитано на взыскательных покупателей. Мы позаботились о том, чтобы наши клиенты чувствовали себя комфортно и безопасно. И нам приятно, что задав высокую планку, мы ее не только подтвердили, но и значительно перевыполнили», — сказала коммерческий директор компании «АлМакс» Анастасия Коваленко.

Всего в жилом комплексе семь 25-этажных литеров. Это, как говорят жильцы, настоящий город в городе, в котором приятно проводить время. Дома расположены на большом расстоянии друг от друга, есть наземный и подземный паркинг в общей сложности на 1,7 тыс. автомобилей, зеленые зоны. В самом центре комплекса строится собственный фонтан. Для любителей спорта оборудованы воркаут-площадка и футбольное поле, а для семейного отдыха есть зона барбекю. На охраняемой территории будут открытый детский летний бассейн, аптеки, магазины и кафе, химчистка и детский сад на 60 мест.

«Что касается второй очереди, то в настоящее время активно ведутся работы по остеклению фасадов здания, в активной стадии работы по благоустройству придомовой территории. Также ведутся работы по монтажу лифтового оборудования, пусконаладочные работы по инженерным системам, таким как отопление, вентиляция, водоснабжение и канализация», — рассказал начальник строительной площадки компании «АлМакс» Алексей Блинов.

Жилой комплекс расположен в Фестивальном микрорайоне, в стороне от транспортных развязок. Как отмечают жители, здесь красивый вид из окон и есть возможность быстро добраться до любой точки города. Рядом расположены школы, детские сады, торговые центры, кафе и рестораны. Получить более подробную информацию можно на официальном сайте компании.

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