В Краснодаре сдали в эксплуатацию два долгостроя

Жилые комплексы 19 августа торжественно открыли на улице им. 40-летия Победы, 97 и 97/1.

Церемонию открытия посетил мэр Евгений Первышов. Он побывал в одной из однокомнатных квартир, в которой проведена «предчистовая» отделка. Жилые комплексы обеспечены парковками, построены детские игровые площадки, обустроена зеленая зона.

В домах отметят новоселье более 450 семей.

«У вас настоящий праздник, завершены и сданы в эксплуатацию два «проблемных» дома. Я благодарю дольщиков за терпение и понимание. Строительство началось еще в 2012 году компанией «ВПИК» и должно было завершиться в 2014 году, однако, к сожалению, объекты стали долгостроями. Достраивать их по соглашению с администрацией края и города в прошлом году стала компания «СпецСтройКубань»», — цитирует мэра пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани до конца года введут в эксплуатацию 20 долгостроев.

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