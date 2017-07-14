В Краснодаре сделают тротуар на улице Петра Метальникова

Работы в Музыкальном микрорайоне уже начали. Планируется построить 150 м тротуара.

Его проложат на улице Петра Метальникова от дома № 13 до Российской.

«Уже выполнили полный комплекс подготовительных работ, уложили бордюры по всей длине строящейся пешеходной дорожки. Рабочие приступили к укладке плитки. Ширина тротуара составит более 1,5 м, а длина — 150 м. Строительство происходит за счет средств одного из застройщиков микрорайона», — сказал замглавы администрации Прикубанского округа Вадим Игнатенко.

Тротуар будет вести к остановкам общественного транспорта, а также к гимназии, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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