В Краснодаре семерых членов ОПГ будут судить за хищение 140 млн рублей

В краевой столице от деятельности преступной группы пострадали более 60 человек, которые купили квартиры в новостройке на улице Димитрова.

По версии следствия, семеро местных жителей занимали руководящие должности в ООО «Жилсервис» в разное время с 2013 года до начала 2016 года. Договорившись, злоумышленники скрыли от дольщиков сведения о том, что квартиры в строящемся доме на улице Димитрова переданы по договору участия в долевом строительстве в собственность ООО «УК ПИФ КапиталЪ», которое заплатило более 400 млн рублей.

При заключении с физлицами договоров долевого участия мошенники сообщали им ложные сведения о том, что право на приобретаемую квартиру не обременено претензиями третьих лиц. При этом сотрудники «Жилсервиса» полученные от граждан деньги тратили на другие цели, не связанные со строительством дома.

В итоге многоквартирный дом был достроен и введен в эксплуатацию только после вмешательства прокуратуры и органов краевой власти. Всего пострадали более 60 дольщиков, ущерб составил более 140 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело. Во время предварительного следствия арестовали имущество обвиняемых: земельные участки общей площадью более 19 тыс. кв. м, нежилые производственные помещения, квартиры, а также расчетный счет ООО «Жилсервис». Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Октябрьский районный суд.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в отношении гендиректора ООО «Жилсервис», строившего проблемный дом на Димитрова, возбудили уголовное дело. В результате совместных действий прокуратуры и исполнительной власти было завершено возведение многоквартирных жилых домов на улицах Селезнева, 4/9 и Димитрова, 3/1.

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