В Краснодаре сгорел припаркованный возле частного дома УАЗ

В Краснодаре 2 апреля произошло возгорание автомобиля.

Сообщение о возгорании автомобиля марки УАЗ, припаркованного возле частного дома на улице Ким, поступило пожарным в 9:21. На место выехали две единицы техники и семь человек личного состава.

«В 9:31 огонь локализовали, в 9:33 полностью потушили. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

Публикация от Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) Апр 2 2017 в 12:39 PDT

Источник