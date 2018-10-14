В Краснодаре сгорели три машины на парковке гостиницы

Это произошло вечером 13 октября на улице Лизы Чайкиной.

«В 23:20 в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что горят автомобили на парковке гостиницы на улице Лизы Чайкиной, 4. На место прибыла следственно-оперативная группа. Прибыл также отряд МЧС. К приезду правоохранителей автомобили уже потушили. Предварительно установлено, что возгорание произошло в салоне ВАЗ-2105. После чего огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили — Lada Vesta и BMW. В результате происшествия «пятерка» выгорела полностью, два других автомобиля пострадали частично», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Он добавил, что хозяев трех автомобилей не было на месте во время пожара. В ходе осмотра места происшествия, предварительно, явных признаков поджога обнаружено не было. Проводится проверка, в ходе которой будут устанавливаться причины произошедшего.

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На улице Лизы Чайкиной рядом с МРЭО кто-то устроил знатный «Пидпал»! • Автор сообщает, что сгорели 3 авто: «2107», «2101», «Lada Vesta», также, изрядно поплавилась еще одна «Веста», которую очевидцы смогли оттолкать от очага возгорания. — Первой загорелась «Семёрка», есть подозрения, что это мог быть поджог.! • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Мчс #Краснодар #Ростов #Ставрополь #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе #Майкоп

Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd) 13 Окт 2018 в 2:12 PDT

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