В Краснодаре шесть трамвайных маршрутов временно изменят схему движения

Из-за ремонта вечером 17 июля трамваи № 2, 3, 6, 7, 11, 21 пойдут по другому пути.

Это связано с ремонтом стрелочного перевода на пересечении улиц Калинина и Каляева. Сократится время отправления последних вагонов.

Трамваи маршрута № 2 будут следовать в Западное депо: от улицы Индустриальной — с 21:50, от Декабристов — с 22:10. Последние вагоны по обычному маршруту отправятся от Индустриальной в 21:29, от улицы Декабристов — в 21:54.

Трамваи маршрута № 3 с 21:45 поедут от Западного депо до ж/д вокзала Краснодар-1. Последние вагоны по обычному маршруту проследуют от Западного депо — в 21:31, от улицы Декабристов — в 22:22.

Трамваи маршрута № 6 с 21:45 пойдут от Юбилейного микрорайона до ж/д вокзала Краснодар-1. Последние вагоны по обычному маршруту отправятся из Юбилейного микрорайона в 21:23, от улицы Димитрова — в 22:22.

Трамваи маршрута № 7 с 21:45 будут следовать от Западного депо до Юбилейного микрорайона. Последние вагоны по обычному маршруту поедут от Западного депо в 21:26, от улицы Димитрова — в 22:15.

Трамваи маршрута № 11 с 22:00 проследуют из Юбилейного микрорайона в Западное депо. Последние вагоны по обычному маршруту отправятся из Юбилейного микрорайона в 21.51, от ж/д вокзала Краснодар-1 — в 22.30.

Трамваи маршрута № с 21:50 поедут из Юбилейного микрорайона в Западное депо. Последние вагоны по обычному маршруту пойдут из Юбилейного микрорайона в 21:36, от улицы Солнечной — в 22:29, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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