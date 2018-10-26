В Краснодаре шестерых жителей будут судить за махинации с кредитами на 35 млн рублей

В прокуратуре Краснодарского края утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых местных жителей. Преступление раскрыли в УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 43-летний сотрудник одного из банков Краснодара с марта по ноябрь 2016 года воспользовался своими полномочиями и вопреки интересам банка создал видимость активной работы по кредитованию физлиц и обслуживанию текущей задолженности по кредитам юрлиц. Злоумышленник совершал преступления вместе с пятью другими сотрудниками банка. Ущерб банку составил более 35 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам организации и в целях извлечения выгоды). Предварительное расследование проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю. Материалы дела направили в Октябрьский районный суд Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник