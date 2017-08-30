В Краснодаре школа № 31 с 1 сентября перейдет на обучение в одну смену

Во время летних каникул в учебном учреждении на улице Песчаной, 14 выполнили капитальный ремонт столовой и медицинского блока.

Обновленную школу посетил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Директор учреждения Владимир Копылов рассказал, что ранее старшеклассники учились в две смены. После капремонта — расширения зоны для приготовления пищи и столовой, что поможет за одну перемену накормить до 220 учащихся — все дети будут учиться в одну смену. В школе также отремонтировали кровлю, в кабинетах труда установили вытяжные шкафы.

«На примере 31-й школы мы видим результат, который дает выполненный капремонт, грамотная перепланировка и переоборудование имеющихся площадей — в новом учебном году школа переходит на обучение в одну смену», — сказал Евгений Первышов.

По словам Копылова, первые-четвертые классы школы учатся в другом корпусе, расположенном на улице Красина, 5. В этом году сформированы четыре первых класса, в которых будут учиться 120 детей. Занятия там также идут в одну смену.

Евгений Первышов также обсудил с директором перспективы развития пришкольной территории, на которой можно было бы разместить еще несколько спортивных объектов, например новый корпус с плавательным бассейном, соединенный с основным зданием переходной галереей. Мэр поручил проработать этот вопрос и внести предложения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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