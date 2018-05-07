В Краснодаре школьница попала в водоворот в реке Кубань и утонула

Трагедия произошла днем 3 мая на берегу реки в районе авторынка.
По данным следствия, шесть учеников шестого класса пришли на реку, чтобы искупаться. Они зашли в воду, несмотря на то, что на берегу была установлена табличка с информацией о том, что купаться в этом месте запрещено. По версии следствия, школьники попали в водоворот. Кроме 12-летней девочки остальным удалось выбраться на берег.
«Сейчас ведутся поиски тела ребенка. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» и. о. руководителя СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров.
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