В Краснодаре школьник перебегал дорогу и попал под машину

Авария произошла 18 декабря в 17:40 на улице Степной.

По предварительным данным, девятилетний мальчик переходил через дорогу в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода. В этот момент его сбил ВАЗ, который ехал со стороны улицы Титаровской в сторону Винника.

Ребенок получил сотрясение головного мозга, его госпитализировали, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Обстоятельства аварии уточняются.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник