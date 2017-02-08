В Краснодаре школьникам на уроках физкультуры начнут преподавать регби

Департамент образования Краснодара в феврале принял решение включить в уроки физкультуры регби.

Он станет одним из рекомендованных для обучения видов спорта. Занятия будут проводить при поддержке Краснодарской спортивной федерации регби.

Планируется, что уроки будут вести действующие игроки основной команды РК «Кубань». На открытых уроках учителя физкультуры и школьники получат начальные навыки игры в регби, познакомятся с правилами этого вида спорта. Ученикам расскажут и об истории регбийной «Кубани».

Уроки будут проходить в игровом формате. Запланированы эстафеты и подвижные игры с регбийным мячом. В программу войдет бесконтактная разновидность игры — ТЭГ-регби, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

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