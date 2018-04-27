В Краснодаре школьники представили проекты по безопасности пешеходов

Как избавиться от пробок в городах и ходить пешком по улицам без риска попасть под машину, обсудили ученики лицея № 48. Там прошел форум «Дороги дороги».

Ученики с пятого по 11 классы представили свои проекты, которые помогут справиться с трудностями, присущими большинству российских мегаполисов. Дети готовились несколько дней и нашли реальные решения. К примеру, нехватку мест для парковки можно компенсировать с помощью технологий.

«Перенять опыт других стран. Например, сделать многоэтажные или роторные парковки. Чтобы парковка была для 8-16 машин, это занимает меньше места», — сказал ученик краснодарского лицея № 48 Максим Фурса.

Школьные проекты оценивали сотрудники ГИБДД и департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара. Кроме того, в рамках форума лицеистам напомнили о правилах безопасного передвижения на велосипедах по городу, сигналах регулировщика и вежливом отношении к пешеходам.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник