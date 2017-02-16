В Краснодаре штаб для погорельцев многоэтажки начал круглосуточную работу

В Краснодаре 16 февраля мобильный штаб для граждан, пострадавших при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева, начал круглосуточную работу.

Об этом сообщил глава администрации Прикубанского округа Андрей Дорошев. За день в него обратились 97 человек.

«Мобильный штаб, расположенный на улице Дунаевского, 5, создан для оказания помощи тем, кто не успел обратиться в пункт временного сбора — в школу № 66. Он работает в круглосуточном режиме. Наши сотрудники регистрируют пострадавших жителей дома, уточняют, в чем нуждаются граждане, направляют для временного проживания в гостиницы», — сказал Дорошев.

Он отметил, что сейчас на месте пожара работает следственно-оперативная группа. Экспертная группа строителей оценивает состояние несущих конструкций. Предполагается, что заключение будет готово уже к концу дня.

По словам главы администрации округа, если несущие конструкции пострадали незначительно и пребывание в здании безопасно для людей, то 17 февраля комиссия выполнит поквартирный обход. Представители администрации города, округа и лицензированной компании обойдут все пострадавшие квартиры, чтобы оценить состояние каждой из них и опечатать. После этого оценят ущерб. Затем будет организована помощь по компенсации потерянного имущества и восстановлению дома.

Дорошев добавил, что в начале восстановительных работ демонтируют мансардный этаж, проведут герметизацию кровли на уровне шестого этажа. После этого в здание подадут тепло, чтобы протопить все помещения. Затем проанализируют ситуацию с электричеством. По результатам комплексного экспертного заключения в здании начнут восстановительные работы.

«Ситуацию на объекте и оказание помощи пострадавшим от пожара жителям дома на улице Прокофьева, 3 держим на постоянном контроле. Сгоревший дом — классический самострой, построенный без разрешительной документации и узаконенный в 2011 году. Именно этот период стал для Краснодара «пиком» самовольного строительства. При поддержке краевой администрации и губернатора Кубани есть принципиальная позиция по недопущению самовольного строительства. Как явление оно практически отсутствует. Как и с пострадавшим несколько лет назад с таким же домом на улице Тверской мы не оставим жителей на произвол судьбы. Окажем им всю необходимую помощь, в том числе, с восстановлением дома», — сказал мэр Евгений Первышов.

Он пояснил, что сейчас завершается формирование точного индивидуального перечня того, в чем в первую очередь нуждаются пострадавшие от пожара, особенно семьи с детьми. Все жители дома, которые в этом нуждались, расселены в различных гостиницах, обеспечены трехразовым горячим питанием, с ними проводят консультации.

Информацию о пострадавших и местах их временного размещения можно узнать по телефонам 112 или 226-17-11, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

О том, как помочь пострадавшим, читайте здесь.

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