В Краснодаре «Штаб народного единства» вызвал на дебаты Навального

Вызов сделан в День народного единства.

В опубликованном на Yutube видеообращении Краснодарской общественной организации «Штаб народного единства» говорится: «Мы вызываем на дебаты краснодарский штаб Алексея Навального и лично Алексея Анатольевича, чтобы обсудить, как именно нужно решать проблемы наших людей».

О себе представители организации говорят так: «Мы — предприниматели, студенты, политики, спортсмены. Мы разные люди, живущие в одном городе, одной стране. Что объединяет нас? Мы за сильное государство, государство свободных людей, принимающих на себя ответственность за будущее своей страны. И сейчас большинство перестает быть молчаливым. Мы создаем штаб народного единства. Оппозиция утверждает, что свободное мнение означает быть против. Мы с этим не согласны. Чтобы что-то построить, не обязательно все разрушать. Мы против тех, кто получает удовольствие, разваливая нашу страну».

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