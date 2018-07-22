В Краснодаре ситуацию с подтоплениями улиц контролирует МЧС

На дорогах города работают вакуумные машины, откачивая воду.

В период с 16:05 до 16:40 22 июля в Краснодаре выпало 30 мм осадков. Частично подтопило участки автодорог из-за недостаточной пропускной способности ливневой канализации.

На откачку воды направлены подразделения федеральной противопожарной службы, Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и Службы спасения.

Воду откачивают на улицах: 1 линия поймы реки Кубань, имени Олега Кошевого, Речной, Дачной, Путевой, Вишняковой, Северной и Ломоносова, Герцена и Северной, 40 лет Победы и Российской, Чапаева, Гудимы, Достоевского, Аэродромной, Красной и Северной, Московской, Герцена и Атарбекова, Октябрьской и Мира, Дзержинского и Гастелло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 июля ливень парализовал движение трамваев в центре Краснодара. Созданный оперативный штаб по ликвидации подтоплений возглавил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Все новости по теме:

Непогода на Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник