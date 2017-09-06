В Краснодаре скончалась пострадавшая в массовом ДТП на Ейском шоссе

Правоохранителям удалось допросить некоторых участников аварии.

«По предварительным данным, виновником аварии является несовершеннолетний юноша, находившийся за рулем Nissan. Он не предоставил преимущество автомобилю Kia Rio при перестроении. Пока допросить его не удалось, потому что он находится в больнице в тяжелом состоянии. Однако опрошен водитель второй иномарки и девушка, стоявшая на остановке, которой удалось отскочить в сторону во время ДТП», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Он пояснил, что установлена личность владелицы Nissan. Это 36-летняя местная жительница. Она призналась, что сама дала машину молодому человеку. По словам женщины, она не знала, что он несовершеннолетний и не имеет водительского удостоверения. Сейчас проводится дополнительная проверка. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности владелицы Nissan. Ей грозит штраф до 30 тыс. рублей.

Коноваленко добавил, что 3 сентября в больнице скончалась девушка, пострадавшая при ДТП. Некоторые пострадавшие остаются в медучреждении. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 30 августа около 20:00 в районе остановки «Лекраспром» на Ейском шоссе. На месте аварии погиб один человек. В Краснодаре возбудили уголовное дело после массового ДТП на Ейском шоссе.

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