В Краснодаре скончался участник смертельного ДТП на Ростовском шоссе

Об этом стало известно 4 декабря.

«Полиции стало известно, что 24-летний житель Динского района, который был за рулем Mitsubishi Lancer, скончался в больнице», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту аварии проводят доследственную проверку, назначен ряд экспертиз.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы в соцсетях сообщили о том, что на Ростовском шоссе столкнулись два автомобиля. Авария произошла в 12:05 напротив дома № 24/1 по Ростовскому шоссе. В ДТП погибла 79-летняя женщина. Во время столкновения водителя выбросило через стекло.

Позже в социальных сетях появилась видеозапись смертельного ДТП на Ростовском шоссе в Краснодаре.

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