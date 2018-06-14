В Краснодаре скосили 3,6 тыс. га сорной растительности

Продолжаются работы по уничтожению амброзии и другой сорной растительности, проходят рейды по выявлению очагов ее произрастания.

Начальник городского управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков рассказал, что работы по покосу начались еще в апреле. В них задействованы предприятия промышленности, сельского хозяйства, строительные организации, ТОСы, ТСЖ, жители Краснодара. Определены руководители и специалисты, ответственные за организацию работ. Ежедневно работают более 160 единиц ручных и 19 тракторных косилок. Особое внимание уделяют проведению покоса сорняков в частном секторе, на участках, выделенных под строительство, пустырях, территориях, прилегающих к складам, магазинам, школам, больницам, детсадам.

В соответствии с муниципальным контрактом, в этом году запланирован покос сорной и карантинной растительности на площади около 5 тыс. га. На 13 июня сорняки скошены на площади 3,6 тыс. га. Под особым контролем находятся поля на въездных маршрутах в Краснодар, территории вокруг жилых поселков, производственных участков, животноводческих ферм, внутрихозяйственных дорог. Обкашиваются края полей с одновременным уничтожением амброзии и сорной растительности.

Покос также выполняется на территории кладбищ, находящихся на территории краевого центра. Там запланировано скосить сорную и карантинную растительность на площади почти 90 га. На сегодня уничтожено 58 га. На территории нового городского кладбища скосили сорняк на площади 7 га.

Одновременно специалисты управления сельского хозяйства совместно с инспекторами Россельхознадзора принимают меры административного воздействия в отношении нарушителей требований к фитосанитарному состоянию территорий. На середину июня составили 60 протоколов об административных нарушениях, выдали 357 предписаний, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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