В Краснодаре следователи изъяли строительную документацию по горевшему дому

В Краснодаре 16 февраля следователи СКР по краю начали работу по расследованию дела о пожаре в шестиэтажном самострое на улице Прокофьева.

«Изъята строительная документация, следователь работает с застройщиком и представителями ТСЖ», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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