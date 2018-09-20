В Краснодаре следователи СК добились погашения полумиллионного долга по зарплате

Руководитель коммерческой организации выплатил сотрудникам зарплату после того, как в его отношении возбудили уголовное дело.

В прокуратуру по Центральному округу города обратились 12 сотрудников коммерческой организации, которая занимается оказанием посреднических услуг в строительной отрасли. В прокуратуре провели проверку и направили материалы в следственный орган.

«По версии следствия, с января по апрель руководитель фирмы не выплачивал в полном объеме зарплату 12 сотрудникам. В результате долг предприятия составил 550 тыс. рублей. Возбудили уголовное дело. В ходе расследования ущерб был возмещен, подозреваемый выплатил долги по зарплате всем пострадавшим в полном объеме. После этого он заявил ходатайство о прекращении уголовного расследования в связи с деятельным раскаянием. Суд в конце августа это ходатайство удовлетворил, дело закрыли», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по краснодарскому краю Сергей Мандрыка.

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