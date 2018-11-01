В Краснодаре службе спасения поручили снести забор вокруг зеленых зон возле «Олимпа»

01 ноября в 14:57

Сейчас возле дворца спорта пять земельных участков площадью 4 тыс. 979 кв. м огорожены забором.

Горожане не могут свободно пройти в зеленые зоны.

«Участки представляют собой территорию благоустройства двух домов, расположенных на Кубанской Набережной, 3 и 3/1», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Краснодара.

При этом согласно Правилам землепользования и застройки на территории Краснодара эти участки отнесены к зоне парков. В Генплане города эти территории относятся к зоне рекреации, которая не должна быть огорожена.

«В октябре 2018 года издано постановление о демонтаже забора вокруг пяти земельных участков. Постановление передано для исполнения в службу спасения», — добавили в администрации города.

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