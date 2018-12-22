В Краснодаре снесли незаконную пристройку к СТО

Самострой находится на улице Жлобы, 123 в краевой столице, в декабре приступили к демонтажу незаконно построенного второго этажа автомойки.

«Второй этаж станции техобслуживания был построен без каких-либо разрешений, которые необходимо было получить перед началом возведения пристройки. Специалисты управления муниципального контроля выявили этот факт во время проверок. Ежегодно УМК проверяет тысячи объектов в Краснодаре, чтобы выяснить, соблюдаются ли требования закона при строительстве или реконструкции. В данном случае мы выяснили, что стройка незаконна, доказали это в суде. В результате было вынесено решение о сносе, исполнительный лист передан в службу судебных приставов. Сейчас специалисты приступили к демонтажу незаконной конструкции», — сказал начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

В начале декабря собственник приступил к демонтажу незаконного торгового павильона «Продукты 24» на углу улиц Ставропольской и Стасова, еще один павильон демонтировали сотрудники муниципальной «Службы спасения» рядом с пересечением улиц Северной и Аэродромной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара поручил добиться демонтажа несанкционированных торговых павильонов. С 1 апреля в краевой столице начал действовать оперативный штаб по вопросам законности торговли. Мэр Краснодара призвал горожан сообщать о возведении незаконных ларьков. В Краснодаре снесли 11 незаконно установленных ларьков.

Всего в 2018 году на Кубани снесли 229 самостроев, на очереди еще 300.

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