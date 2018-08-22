В Краснодаре снесут три несанкционированных киоска

Мэр Евгений Первышов приехал на улицу Атарбекова, 40, где утром 22 августа начались работы по демонтажу одного из киосков.

«Ликвидация павильона на Атарбекова — еще один результат борьбы с недобросовестными предпринимателями, которые захватывают участки земли в Краснодаре: вблизи пешеходных переходов, многолюдных перекрестков, зеленых зон», — сказал глава Краснодара.

По его словам, в городе будут и дальше продолжать работу по демонтажу незаконных и несанкционированных конструкций.

«Более того, на примере этого объекта, где не просто поставили ларек, но и решили залить под ним фундамент, необходимо в судебном порядке добиться, чтобы эти предприниматели возместили причиненный городу ущерб и затраты на демонтаж фундамента и восстановление тротуара», — подчеркнул Первышов.

Демонтируют киоски на улице Красной, 157 и на проспекте Чекистов, 27. Из 33 несанкционированных объектов после сноса этих четырех объектов останется еще 26 киосков. Три павильона убрали ранее.

Администрация города по поручению Евгения Первышова продолжает претензионную работу в судах в отношении оставшихся 26 объектов, добиваясь погашения прав собственности на сами конструкции и земельные участки под ними для последующего демонтажа и возврата участков в муниципальную собственность.

Особенность этих конструкций в том, что по этим нестационарным торговым объектам было зарегистрировано право собственности как на капитальные строения. В ходе проверки выяснилось, что на основании этого их владельцы смогли в начале 2000-х годов получить право собственности на земельные участки.

После того, как администрация города начала добиваться демонтажа киосков, по многим адресам владельцы конструкций предприняли попытки залить фундамент под ларьками, создавая видимость капитального строения.

Всего в 2017 году в Краснодаре демонтировали 119 незаконных ларьков и киосков. С начала этого года — 87, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара поручил добиться демонтажа несанкционированных торговых павильонов. С 1 апреля в краевой столице начал действовать оперативный штаб по вопросам законности торговли.

Мэр Краснодара призвал горожан сообщать о возведении незаконных ларьков.

В Краснодаре суд лишил права собственности владельцев 25 незаконных ларьков.

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