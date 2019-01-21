В Краснодаре со 100-летием поздравили освободительницу Ленинграда

Ветеран Великой Отечественной войны Нина Атавина отметила юбилей 21 января.

С праздником ее поздравила глава администрации Центрального округа Елена Малова. Она также вручила Атавиной памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» и письмо президента России Владимира Путина.

Нина Атавина с самого начала войны принимала участие в возведении оборонительных сооружений, дошла до Берлина. За проявленные мужество и героизм ее наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре пройдет выставка «Выстоял. Сражался. Победил», посвященная 75-летию со Дня снятия блокады Ленинграда.