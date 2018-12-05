В Краснодаре собираются развивать туризм и креативные индустрии

Перспективные направления развития экономики краевого центра 5 декабря обсудили на площадке «Бизнес-Краснодар» форума «Гражданская солидарность».

«При долгосрочной стратегии планирования одна из важных задач — собрать и обобщить мнение профессионалов, активных горожан о том, каким в перспективе должен стать город. Это необходимо для принятия решений, для разработки жизнеспособной стратегии», — сказал руководитель проекта Стратегии Краснодара — 2030 Евгений Панасенко.

По словам Панасенко, у Краснодара — уникальная коммерческая структура, мощная сфера торговли и строительный комплекс. Но для устойчивого движения вперед необходимо внедрять альтернативные направления экономики. Такими драйверами могут стать креативные индустрии — IT-технологии, научная и творческая деятельность, а также туризм.

Чтобы привлечь в город туристов, нужно развивать, например, досуговый и рекреационный туризм, проводить мероприятия регионального, федерального, а в перспективе — мирового уровня. Тогда существующий сейчас турпоток в 1,2 млн человек в год может увеличиться вдвое.

Участники заседания пришли к выводу, что в кубанской столице нужно совершенствовать транспортную логистическую инфраструктуру, перераспределение транспортных потоков, сделать новые транспортные узлы с возможностью создания ХАБа — транспортного распределительного центра.

Как считает главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, при развитии бизнеса, существующих производств необходимо учитывать объемно-пространственную стратегию, размещать новые инвестплощадки там, где для этого есть условия, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мероприятии участвуют представители примерно 100 общественных организаций. На форуме общественных объединений обсудили развитие существующих и создание новых промпарков.

На съезде мэр Евгений Первышов заявил, что для обучения в одну смену в Краснодаре необходимо построить около 60 школ.

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