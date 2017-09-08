В Краснодаре собрали доказательства по делу об удушении младенца гражданки Нигерии

В сентябре следователи краевой столицы передадут материалы дела в прокуратуру. Расследование по факту обнаружения тела девятимесячного мальчика в подвале гаража подходит к концу.

Тело нашли 25 февраля, оно было завернуто в полиэтиленовый пакет и закопано в землю. По версии следствия, причиной смерти младенца стало механическое удушение руками. В убийстве заподозрили 33-летнюю жительницу Краснодара, которая работала няней и на некоторое время осталась одна с ребенком.

«В ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Подозреваемая находится под стражей. Несмотря на то, что она не признает своей причастности к смерти ребенка и постоянно меняет свои показания, ее вина следствием практически доказана. В сентябре материалы дела будут переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» и. о. руководителя СО по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию Краснодара 21 февраля обратилась гражданка Нигерии и сообщила, что пропал ее девятимесячный ребенок. С аналогичным сообщением обратилась няня ребенка. При этом она утверждала, что ребенка забрала знакомая его матери. Возбудили уголовное дело о похищении.

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