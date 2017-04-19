В Краснодаре, Сочи и Горячем Ключе ветер повалил деревья

Синоптики прогнозируют сильный ветер, дожди и град на Кубани. В Краснодаре, Сочи и Горячем Ключе 19 апреля ветер уже повалил деревья. Пострадали автомобили.

В Краснодаре на улице Московской на припаркованные машины посыпались кирпичи. Не выдержала мощных порывов и кровля одного из домов краевой столицы. В Горячем ключе ветер силой в 15 м/с вырвал с корнем деревья. Береза перекрыла тротуар. В этот момент пешеходов там не было, обошлось без пострадавших. Упал также металлический забор. У торгового центра сорвало кровлю. В соцсетях жители Сочи сообщили, что дерево придавило припаркованный автомобиль. В Геленджике и Анапе был шторм примерно в пять баллов. При этом, по прогнозам синоптиков, с каждым днем температуры будут только понижаться.

«Температуры днем будут не выше 9-12° тепла, причем в выходные — самыми минимальными. Днем они не превысят 6°С и, скорее всего, на выходных ночью будут заморозки», — сообщил начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

К холодам добавятся дожди и град. Сильные осадки пройдут в Апшеронском, Отрадненском, Мостовском районах, в Сочи и Туапсе.

Зима неожиданно вернулась и в Центральную Россию, на Дальний Восток и в Сибирь. Сугробы, метель и гололед увидели и жители Крыма. Там без света остались 150 тыс. человек. На линии электропередачи произошла авария, обесточены были сразу несколько районов республики. О том, когда придет тепло, метеорологи пока не говорят, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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