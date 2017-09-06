В Краснодаре согласовали проект промышленного парка «Магнита»

Власти краевой столицы утвердили документацию по планировке территории промпарка, который расположится в поселке Дорожном.

Об этом сообщается в материалах администрации города.

ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк Краснодар» и ООО «Тепличный комплекс «Зеленая линия» была предоставлена документация, в августе 2017 года прошли общественные слушания, результаты которых опубликовали в конце августа.

В рамках инвестпроекта планировалось, что в 2016-2018 годах инвестор вложит в проект у поселка Дорожного в Карасунском округе Краснодара 9 млрд рублей и создаст 14 производств на территории 146 га. В период до 2020 года планировалось развивать производства еще на 371 га.

В конце мая структура «Магнита» — АО «Тандер» зарегистрировало два юрлица, которые будут работать на территории парка. Это ООО «Волшебная свежесть» (производство бумажных изделий, парфюмерии и бытовой химии) и ООО «Морозные припасы» (производство замороженных полуфабрикатов, в том числе мяса, мороженого и мучных изделий). Обе компании на 99,9% принадлежат напрямую «Тандеру», 0,1% — у управляющей компании «Индустриальный парк Краснодар».

В августе стало известно, что ООО «Волшебная свежесть» получит 500 млн рублей от Фонда развития промышленности (ФРП). За счет этих средств будет профинансировано около четверти затрат, необходимых на реализацию проекта, стоимость которого составляет 2,05 млрд рублей. Заем одобрен на пять лет под 5% годовых. «Волшебная свежесть» займется выпуском подгузников, женских прокладок, тампонов, а также бытовой химии и косметических средств.

«Магнит» зарегистрировал ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк Краснодар» в 2016 году, когда приступил к реализации инвестпроекта. Заявлялось, что основная задача компании — строительство и эксплуатация имущественного комплекса парка. По данным администрации Кубани, летом 2017 года на территории уже возводили инженерную и транспортную инфраструктуру, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал Кубань 24, инвестиционное соглашение о создании индустриального парка в Краснодарском крае основатель и основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий подписал в 2015 году в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015».

Вернуться на ленту

Источник