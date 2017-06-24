В Краснодаре сократят количество трамваев и троллейбусов на маршрутах

Сокращение подвижного состава общественного транспорта связано с уменьшением количества пассажиров в летний период.

Количество трамваем и троллейбусов на маршрутах будет сокращено с 1 июля. На трамвайных маршрутах часть вагонов, работающих по системе двухвагонных поездов, будет заменена одиночными вагонами, при этом интервал и расписания движения трамваев останутся неизменными. Меньше вагонов, работающих по системе двухвагонных поездов, будет работать на маршрутах № 3, 4, 5, 8, 15, 21, маршруты № 6 и 7 будут обслуживаться только одиночными вагонами.

Незначительно сократится количество выпускаемых на линию троллейбусов, но на интервал движения это существенно не повлияет. Средний интервал составит 10 — 15 минут.

С 21 августа выпуск на маршруты будет восстановлен в прежнем объеме, сообщает пресс-служба МУП КТТУ.

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