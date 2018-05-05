В Краснодаре «Солдатский привал» собрал фронтовиков

В Чистяковской роще 5 мая прошло праздничное мероприятие «Память поколений», посвященное Дню Победы.

Его открыл митинг-реквием у мемориала «Жертвам фашизма». На праздник собрались около 500 человек — ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края и городской думы Краснодара, молодежь, представители общественности. Участники церемонии почтили память павших в сражениях минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Праздник продолжился на центральной площадке Чистяковской рощи. Для ветеранов войны и тружеников тыла организовали «Солдатский привал». Всех собравшихся по традиции угостили солдатской кашей.

В завершение состоялся концерт творческих коллективов Центрального округа города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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