В Краснодаре сорванная ветром крыша СТО повредила два автомобиля

Это произошло 2 октября во время грозы в районе пересечения улицы Декоративной и Ейского шоссе.
По данным администрации Березовского сельского округа, инцидент произошел с 13:00 до 14:00. С трех переоборудованных под СТО гаражей ветром сорвало крыши. Пострадавших нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.
Повреждения получили два автомобиля владельцев СТО. Другого материального ущерба нет.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Молодежном микрорайоне 2 октября во время грозы сорвало крышу, она упала на дерево, тротуар и припаркованные машины. Видеозапись с места ЧП опубликовали в социальных сетях.
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