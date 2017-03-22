В Краснодаре состоится 61-я сессия ЗСК

На 61-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края 22 марта обсудят закон о производстве кормов для обеспечения малых форм хозяйствования.

На повестке дня больше 50 вопросов. В том числе депутаты рассмотрят, как выполняется постановление о предоставлении земли мелким фермерам для закладки садов и виноградников. Еще один контрольный вопрос — выполнение рекомендаций научно-практических конференций по укреплению экономических основ муниципалитетов.

В парламенте также пройдет день Белоглинского района. Перед сессией откроется выставка достижений муниципалитета, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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