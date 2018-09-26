В Краснодаре состоится II Международный фестиваль искусств «ИМЯ»

Мероприятие будет проходить на сцене Музыкального театра ТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова 5, 6 и 7 октября.

Международный фестиваль призван поддержать молодых исполнителей вокального жанра. Он пройдет в четырех номинациях: «Эстрадный вокал», «Народный вокал», «Джазовый вокал» и «Рок вокал».

Предварительный заочный отборочный тур прошел с апреля по сентябрь.

На сцене Музыкального театра 5 октября пройдет отборочный тур конкурса: 50 участников соберутся на одной площадке. Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри.

Второй этап отборочного тура пройдет 6 октября — определят полуфиналистов. В заключительный день фестиваля, 7 октября, состоится финал и гала-концерт, в котором выступят лучшие конкурсанты. Вечер завершит выступление членов жюри.

В жюри фестиваля — солист и автор хитов группы De Phazz Карл Фрирсон, профессор музыкального колледжа Беркли, участник составов групп Стинга, Стиви Уандера и Шер, вокалист и перкуссионист Винкс, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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