В Краснодаре состоится конкурс пианистов имени Балакирева

С 8 по 10 октября в Краснодарском государственном институте культуры пройдет VII Международный конкурс пианистов-исполнителей русской музыки имени Милия Балакирева.

В конкурсе участвуют музыканты России и ближнего зарубежья в возрасте до 35 лет. В зависимости от возрастной категории исполнители пройдут от одного до двух туров.

Участников ждут конкурсные прослушивания и мастер-классы членов жюри, участие в церемониях открытия и закрытия, в международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы фортепианного исполнительства на современном этапе».

Международный конкурс проводится в КГИК раз в два года, начиная с 2004-го. За это время в нем приняли участие около 250 музыкантов из России, Украины, Беларуси, Судана, Китая, Кореи, Японии, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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