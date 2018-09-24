В Краснодаре состоится краевой турнир по фигурному катанию

Соревнования пройдут 26-28 сентября в ледовом дворце Ice Palace.

Во втором этапе открытого Кубка Краснодарского края, а также в открытых соревнованиях по фигурному катанию на коньках примут участие воспитанники спортивных школ региона.

Юные фигуристы поборются за призовые места в одиночном катании в разрядах «Кандидат в мастера спорта» и «Мастер спорта».

Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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