В Краснодаре состоится краевой турнир по фигурному катанию

Соревнования пройдут 26-28 сентября в ледовом дворце Ice Palace.
Во втором этапе открытого Кубка Краснодарского края, а также в открытых соревнованиях по фигурному катанию на коньках примут участие воспитанники спортивных школ региона.
Юные фигуристы поборются за призовые места в одиночном катании в разрядах «Кандидат в мастера спорта» и «Мастер спорта».
Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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