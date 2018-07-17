В Краснодаре состоится крестный ход, посвященный 100-летию со дня смерти Николая II

Из-за акции памяти 17 июля будет ограничено движение по улице Красной на участке от Постовой до Гимназической. После крестного хода в сквере имени Жукова проведут молебен.

Последний российский император со своей семьей и членами свиты был расстрелян в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Начало мероприятия — в 9:30, после литургии. Крестный ход будет двигаться от Войскового собора до храма-часовни в сквере имени Жукова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сбор участников начнется в 9:00 в Войсковом соборе святого благоверного князя Александра Невского.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник