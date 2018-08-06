В Краснодаре состоится молодежный фестиваль научно-технического творчества «От винта!»

06 августа в 20:32

Он пройдет с 14 по 16 сентября в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг».

На международном фестивале регионы поделятся лучшими научными разработками молодежи, успешными практиками профориентации технических специальностей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы мероприятия.

В нем примут участие представители из восьми субъектов Южного федерального округа, которых ждут четыре глобальные секции и специальная программа для посетителей, более 3 тыс. кв. м молодежных инновационных проектов ЮФО и более 120 видов различных активностей.

Выставки работ участников фестиваля «От винта!» продемонстрируют научно-технические достижения начинающих изобретателей в возрасте от 5 до 35 лет в сфере авиастроения, судостроения, автостроения, робототехники, медицины, промышленного дизайна.

На площадках фестиваля обсудят актуальные вопросы формирования системы поддержки, доведения идей молодежи до результатов, перспективы развития технологического предпринимательства, выработки практических решений для продвижения наукоемких отраслей.

Планируется, что фестиваль посетят более 10 тыс. человек.

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