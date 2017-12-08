В Краснодаре состоится премьера спектакля «Наш маленький Париж»

Премьерные показы музыкально-драматической постановки по роману Виктора Лихоносова пройдут 9 и 10 декабря в Краснодарском музыкальном театре.

Премьеру приурочили к 80-летию Краснодарского края. В спектакле принимают участие коллективы Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова: артисты Краснодарского музыкального театра, ансамбля казачьей песни «Криница», Кубанского духового оркестра и солисты Краснодарского театра балета Юрия Григоровича.

Поставили спектакль режиссер Николай Панин и дирижер Владислав Карклин. Художником-постановщиком и автором видеоконтента является заслуженный работник культуры Кубани Татьяна Баранова.

Книга о судьбе русского казачества «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж» была окончена в 1986 году. На работу над романом у Виктора Лихоносова ушло почти десять лет. Через два года после выхода книги в свет Виктор Лихоносов получил Государственную премию РСФСР имени М. Горького, медаль «Герой труда Кубани», он стал лауреатом Патриаршей литературной премии.

Лихоносова удостоили награды в номинации «На благо России» за выдающийся вклад в развитие русской литературы, а его вклад в духовное и литературное наследие Кубани и России отметило ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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