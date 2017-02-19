В Краснодаре состоится Семеновский слет молодых педагогов

В Краснодаре 21 февраля пройдет VI Всекубанский Семеновский слет молодых педагогов.

Будут работать 11 секций по различным предметным областям. С молодыми педагогами поделятся мастерством коллеги-наставники из разных муниципальных образований края. Для них проведут мастер-классы, видеоуроки. Участников слета пригласят на дискуссию на проблемные психолого-педагогические темы.

Состоится пленарное заседание. Собравшихся проинформируют о деятельности Ассоциации молодых педагогов Кубани, об актуальных направлениях развития системы образования региона, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Пройдет слет в «Институте развития образования Краснодарского края».

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